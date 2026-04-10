В Подмосковье запустят онлайн-заявку на услуги газового оборудования

Жители Подмосковья теперь могут подавать заявки на установку, замену или опломбировку счетчиков газа, а также на отключение газового оборудования через интернет. Это стало возможным благодаря нововведениям на региональном портале госуслуг.

На одной странице собраны 11 электронных услуг в сфере газоснабжения. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила: «Все делается в личном кабинете регпортала с помощью цифровой подписи — никаких визитов в офисы и бумажной волокиты».

Новые услуги доступны на главной странице регионального портала в разделе «Услуги в сфере ЖКХ» — «Техобслуживание и ремонт газового оборудования в цифре». Среди новинок — услуга «Отключение газового оборудования от системы газоснабжения», которая позволяет вызвать мастера для ремонта или замены плиты, бойлера, котла и другого оборудования.

Также появилась возможность дистанционно вызвать специалиста для установки, замены и опломбировки счетчиков газа. Подписать акт выполненных работ можно с помощью простой электронной подписи. В день проведения работ код для подтверждения придет в личный кабинет на региональном портале и на номер телефона.