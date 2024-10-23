В Подмосковье запустят дополнительные поезда на ноябрьские праздники

В связи с переносом выходных, приуроченных к празднованию Дня народного единства, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой изменит расписание поездов. Министерство транспорта Московской области сообщает, что график движения поездов будет скорректирован.

Пригородные поезда будут курсировать по следующему расписанию: 1 ноября — по графику четверга, 2 ноября — по расписанию пятницы, 3 ноября — по расписанию субботы, 4 ноября — по расписанию воскресенья. Для пассажиров, планирующих поездки в указанные дни, назначены экспресс-поезда.

На Казанском направлении 2 ноября будут курсировать поезда № 7050 и № 7052 от Казанского вокзала до станции Рязань-2. 3 и 4 ноября отправятся поезда № 7084В от Казанского вокзала до Рязани-1 и обратно на № 7085В. На 4 ноября запланирован поезд № 7051, который будет двигаться от Рязани-2 до Казанского вокзала. Поезда на маршруте Черусти — Вековка будут иметь 11 вагонов.

На Киевском направлении 1 ноября отправится поезд № 7185 от Апрелевки до Киевского вокзала. С 1 по 4 ноября будут курсировать поезда № 7007/7008 между Киевским вокзалом и Калугой-1, а также поезд № 7184 от Апрелевки до Киевского вокзала. 2, 3 и 4 ноября поезда № 7005/7006 и № 7023/7024 будут обслуживать маршрут между Киевским вокзалом и Калугой-1. Также поезда № 7025/7026 и № 7027/7028 будут курсировать 3 и 4 ноября.

На Курском направлении 1 ноября будет работать поезд № 7157 от Курского вокзала к Серпухову. 2 ноября отправится поезд № 7051 в направлении Тула-1. 2 и 3 ноября будут работать поезда № 7040 от Тула-1 до Курского вокзала. 2 и 4 ноября поезда № 7041 также будут курсировать от Курского вокзала до Тула-1.

На Савеловском направлении 3 и 4 ноября будут доступны поезда № 7042 и № 7043 между Савеловским вокзалом и Большой Волгой.

На Ярославском направлении запланированы рейсы 1, 2 и 3 ноября поезда № 7011 и 7012 между Александровом и Ярославским вокзалом. Также 1, 2 и 4 ноября будут курсировать поезда № 7021 и 7022. 1, 2 и 4 ноября также будет доступен поезд № 7127 от Пушкино до Ярославского вокзала.

На Горьковском направлении 1 ноября будут курсировать поезда № 7769, 7077 и 7078 от Площади трех вокзалов до Петушков. 1 и 2 ноября запланированы рейсы поезда № 7893, 7085 и 7086 от Площади трех вокзалов до Владимира, а также поезда от Железнодорожной до Площади трех вокзалов. 2 ноября запланированы поезда № 7767, 7089 и 7090 от Площади трех вокзалов до Владимира. 4 ноября будет курсировать поезд № 7079, 7080 и 7894 от Владимира к Площади трех

Актуальное расписание пригородных поездов можно найти на сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».