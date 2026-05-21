В Подольске запустили новую линию по производству препарата для лечения рака

В Подольске компания «Петровакс Фарм» запустила новую производственную линию по выпуску иммуноонкологического препарата «Арейма». Это лекарство предназначено для лечения рака носоглотки, пищевода и легкого.

В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Запуск новой линии — важный этап для развития фармацевтической отрасли региона и укрепления технологического суверенитета страны. Объем инвестиций в проект превысил 2 миллиарда рублей.

«Арейма» — это оригинальный иммуноонкологический препарат с действующим веществом камрелизумаб. Он относится к классу ингибиторов контрольных точек иммунного ответа (PD-1 ингибиторов). В 2023 году препарат получил лицензии в России и странах ЕАЭС, а в 2024 году был зарегистрирован в РФ.

Производство «Ареймы» осуществляется в России по полному циклу, включая синтез субстанции. Проект реализован в партнерстве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и соответствует целям национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».

По данным компании, препарат изучен более чем в 82 клинических исследованиях, в том числе в России. В мировой клинической практике камрелизумаб применялся более чем у 300 тысяч пациентов. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также рекомендован к включению в клинические рекомендации по ряду онкологических заболеваний.