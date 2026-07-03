В Подмосковье запустили 2 цифровых проекта для туристической индустрии

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили о запуске двух цифровых проектов: «Цифровой поиск средств размещения» и «Чистый реестр». Они направлены на повышение эффективности контрольной деятельности в сфере туризма.

Проект «Цифровой поиск средств размещения» включает внедрение робота для сравнения данных из реестра с информацией на сайтах агрегаторов. Это позволит автоматически выявлять нарушения обязательных требований и недостоверные данные.

«Чистый реестр» предусматривает сравнение данных из реестра с данными ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Проект поможет автоматически определять владельцев классифицированных средств размещения, которые прекратили свою деятельность.

Ожидается, что цифровая трансформация оптимизирует трудозатраты, увеличит количество проверяемых объектов и повысит достоверность информации о средствах размещения в реестре, на их сайтах и на порталах-агрегаторах.

Следующий шаг в цифровой трансформации туристической индустрии Подмосковья — внедрение предиктивной аналитики на основе больших данных. Это позволит не только находить несоответствия, но и предотвращать риски, способные нанести ущерб обществу и государству.