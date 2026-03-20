Россиянам сообщили о последних в этом году днях для наблюдения северного сияния

Астроном Алексеев: в ближайшие дни еще можно наблюдать полярное сияние

Ближайшие дни станут последним удобным случаем для наблюдения полярных сияний в 2026 году. Об этом РИА «Новости» рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

Он отметил, что день прибывает, и активность Солнца уменьшается, поэтому вероятность заметить полярное сияние становится все ниже. Несмотря на это, в период около даты весеннего равноденствия еще можно наблюдать атмосферные оптические явления.

«Для возникновения полярных сияний является благоприятным само положение оси Земли относительно плоскости эклиптики, которая повернута „боком“ к линии Земля-Солнце. Такое положение создается как раз во время весеннего равноденствия», — уточнил Алексеев.

Число выбросов плазмы снижается и скоро достигнет минимума, который будет длиться до 2030 года. Директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович объяснил, что это происходит из-за законов 11-летнего цикла активности.