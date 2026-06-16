В Подмосковье закончилось онлайн-голосование за объекты благоустройства

В Московской области закончилось голосование за объекты благоустройства, которые ждет обновление. Организатором стала «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба партии.

Голосование прошло с 21 апреля по 12 июня, в нем участвовали свыше 670 тысяч жителей региона. В числе победителей оказались дворы, скверы и набережные. Например, в Красногорске победил сквер «Красный Мишка». Он стал одним из самых любимых мест отдыха горожан: за это место проголосовали примерно девять тысяч человек.

В Солнечногорске победил сквер «Долголетие» в Андреевке, набрав более 12 тысяч голосов. На участке у дома № 21 обустроят прогулочные аллеи, скамьи с навесами, цветники и установят светодиодное освещение.

Для тех, кому было удобнее голосовать офлайн, работали пункты в МФЦ и специальные площадки. Людям помогали более четырех тысяч волонтеров.

Ранее более 30 тысяч жителей Подмосковья получили онлайн-разъяснения по итогам диспансеризации. Врачи удаленно расшифровывали анализы и давали рекомендации.