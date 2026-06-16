Еще 30 тысяч жителей Подмосковья обсудили результаты диспансеризации онлайн

Более 30 тысяч жителей Подмосковья обсудили результаты диспансеризации с врачом в ходе телемедицинских консультаций. Врач удаленно разъясняет итоги исследований и анализов, дает рекомендации и назначает дополнительные обследования.

Телемедицинские консультации делают медицинскую помощь доступнее и удобнее, отметили в региональном Минздраве. Удаленно также можно продлить электронный рецепт на лекарство и закрыть больничный лист.

«После прохождения диспансеризации пациент может обсудить ее результаты с врачом онлайн, не посещая поликлинику повторно», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться на онлайн-консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «Макс», а также на «Госуслугах» и через информат в поликлинике.