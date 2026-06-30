В Подмосковье зафиксировано 600 тысяч случаев непристегнутых ремней с января

С начала 2026 года в Московской области зафиксировано свыше 600 тысяч случаев, когда водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Такие данные опубликовал Минтранс Подмосковья.

Всего за 2025 год выявлено более 1,9 миллиона подобных нарушений, что на 23% больше, чем в прошлом году.

«Увеличение числа зафиксированных случаев не говорит о том, что водители и пассажиры стали чаще нарушать правила. Причина — в расширении функционала комплексов фотовидеофиксации», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. По его словам, все больше комплексов оснащается технологией распознавания непристегнутого ремня.

В первом полугодии ремнями пренебрегли более 508 тысяч водителей и около 93 тысяч пассажиров. Наибольшее число нарушений пришлось на май: тогда не пристегнулись около 183 тысяч водителей и более 37 тысяч пассажиров.

Минтранс призывает водителей и пассажиров не пренебрегать ремнем безопасности и всегда его пристегивать. Детей рекомендуется перевозить в автокресле.

При фиксации непристегнутого ремня собственник транспортного средства получает штраф в 1,5 тысячи рублей.