В Подмосковье за первое полугодие заметно выросло количество сессий на платных парковках

В первом полугодии 2026 года жители и гости Московской области воспользовались платными парковками более 2 миллионов раз. Всего с начала года зафиксировано 4 миллиона сессий, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Отмечается, что количество сессий растет ежемесячно. Так, в первом квартале 2026 года их было около 975 тысяч, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала апреля зафиксировано более 1,2 миллиона сессий. Чаще всего автомобиль паркуют на час.

Первые платные парковки заработали в Подмосковье, и сейчас они расположены в 38 округах на 12,4 тысячи машино-мест. Наибольшей популярностью пользуются парковки в Люберцах, Одинцовском округе и Мытищах.

Около 15 тысяч жителей Московской области уже имеют право бесплатно парковаться на платных парковках региона. Льготное разрешение могут получить многодетные семьи, владельцы мотоциклов и электромобилей, а также резиденты. Инвалиды могут парковаться бесплатно на специально обустроенных местах.

Получить льготное разрешение, стать резидентом или включить свой электромобиль или мотоцикл в реестр для бесплатного размещения личных транспортных средств на всех платных парковках Подмосковья можно через региональный портал госуслуг [uslugi.mosreg.ru/services/23144](https://uslugi.mosreg.ru/services/23144).

Более подробная информация о платных парковках доступна на сайте Минтранса Подмосковья [mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/platnye-parkovki](https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/platnye-parkovki). В случае вынесения штрафа за неоплату парковки его можно обжаловать в Центре безопасности дорожного движения Московской области [cbddmo.mosreg.ru/deyatelnost/platnoe-parkovochnoe-prostranstvo](https://cbddmo.mosreg.ru/deyatelnost/platnoe-parkovochnoe-prostranstvo).