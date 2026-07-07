В Подмосковье за неделю провели 89 земельно-имущественных аукционов

С 29 июня по 3 июля 2026 года в Московской области состоялось 89 аукционов, связанных с земельно-имущественными сделками. Об этом информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.

В общей сложности в торгах участвовали 198 претендентов, что в среднем составляет 2,2 человека на каждый лот. Наиболее активные торги развернулись в городском округе Серпухов, где за право приобрести земельный участок под личное подсобное хозяйство в деревне Правое Ящерово конкурировали 19 человек.

Победителем торгов становится тот, кто предложит самую высокую цену. Если же на аукцион заявится только один участник, он сможет приобрести лот по минимальной стоимости.

Для тех, кто ищет участок для загородного дома или помещение для бизнеса, вся необходимая информация об объектах, выставленных на торги в Московской области, доступна на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Актуальные лоты и подробные инструкции о том, как участвовать в аукционах, можно найти на странице ККП МО в мессенджере «Макс».