В Подмосковье за неделю к системе «Безопасный регион» подключили почти 500 новых камер

За прошедшую неделю в Московской области к системе «Безопасный регион» подключили 465 новых видеокамер. С начала 2026 года общее количество подключенных камер превысило 4,7 тысячи, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На данный момент в Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено более 171 тысячи камер. Они установлены на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом с магазинами, на железнодорожных переездах и в других общественных местах. Детские государственные учреждения и игровые площадки также находятся под видеонаблюдением.

Более 90 тысяч камер оснащены искусственным интеллектом. Умные камеры помогают выявлять мусор на остановках, парковку в запрещенных зонах, следить за незаконной торговлей и другими нарушениями. С практиками использования ИИ в Подмосковье можно ознакомиться на портале «Цифровой регион».