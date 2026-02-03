В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3 тысяч автомобилей-нарушителей

За прошедшую неделю в Московской области переместили на штрафстоянки 3 013 транспортных средств, припаркованных с нарушениями. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья. Это на 619 автомобилей меньше по сравнению с данными предыдущей недели.

По информации Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, вторую неделю подряд наибольшее число нарушителей фиксируют в Химках. Там на штрафстоянки переместили 318 автомобилей. В Мытищах зафиксировано 291 неправильно припаркованное транспортное средство, в Красногорске — 270, в Ленинском округе — 258, в Люберцах — 225.

Среди марок автомобилей на минувшей неделе чаще фиксировали нарушения у KIA (259 транспортных средств), Hyundai (224), ВАЗ (209), Geely (198), Volkswagen (150) и Toyota (150).

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов соблюдать правила парковки, особенно в зимний период. Неправильная парковка препятствует работе экстренных служб и уборочной техники. Не оставляйте свои транспортные средства на остановках общественного транспорта, круговых перекрестках, не перекрывайте выезды и съезды.