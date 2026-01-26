Роскосмос показал фото заснеженной Москвы со спутников

На кадрах Роскосмоса столицу было не разглядеть: циклон сделал ее белоснежной.

Синоптики сообщили москвичам о предстоящем сильном снегопаде и напомнили об оранжевом уровне погодной опасности. В экстренном предупреждении специалисты указали, что с ночи 27 января до полудня 29 января в Москве ожидаются сильный продолжительный снег, метель, гололедица и снежные заносы. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Для Подмосковья установлен желтый уровень опасности. Дорожные службы уже перевели в режим повышенной готовности, а водителей попросили временно отказаться от поездок на личном транспорте.