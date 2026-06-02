В Подмосковье выставили на торги более 160 земельных участков

На прошлой неделе, с 25 по 29 мая 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 166 объектов. Больше всего лотов разместили в Дмитровском, Луховицах и Шаховской.

В Дмитровском муниципальном округе в селе Игнатово можно взять в аренду земельный участок площадью шесть соток для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена на торгах ежегодной годовой аренды составляет 178 089,60 рубля в год. В селе Семеновское Дмитровского муниципального округа можно купить земельный участок площадью 9,9 сотки. Начальная цена — 763 082,10 рубля.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали: * в Дмитровском муниципальном округе — 60 участков в аренду и 52 в собственность; * в Луховицах — 14 участков в аренду и 41 в собственность; * в Шаховской — 67 участков в аренду и 46 в собственность.

Информацию об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно найти на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Там же можно выбрать участок или коммерческую недвижимость.

