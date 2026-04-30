В Подмосковье выходит на финишную прямую строительство агрокомплекса по переработке картофеля

В Московской области, в деревне Лека, близится к завершению строительство уникального агропромышленного комплекса. Предприятие будет заниматься хранением, подготовкой и переработкой картофеля для производства картофеля фри. Агрокомплекс вырос из дочерней структуры, специализирующейся на семенном картофеле.

Завод разделен на два блока: для хранения и переработки. Сейчас на предприятии активно монтируют складские помещения. Весь процесс автоматизирован: специальная платформа на пульте распределяет грузы по стеллажам, заменяя тяжелый ручной труд.

Генеральный директор компании «Лека ФРИ» Геннадий Стародубов подчеркнул, что высокий уровень автоматизации поможет оптимизировать все процессы и гарантировать качество продукта. Это позволит заводу работать максимально эффективно и быстро отгружать заказы.

Масштабы нового предприятия впечатляют: общая площадь комплекса составляет 10 тысяч квадратных метров, а мощности позволяют одновременно хранить до 10 тысяч тонн продукции. Это важный вклад в развитие местной промышленности и обеспечение продовольственной безопасности.