В Подмосковье выбрали лучшую автоледи

В Королеве прошел конкурс «Автоледи Московия — 2026», в котором приняли участие 45 девушек из разных округов Подмосковья. Участницы не только соревновались в мастерстве вождения, но и удивляли жюри яркими образами и оригинально украшенными автомобилями.

На конкурс приехали представительницы самых разных профессий: действующие сотрудники полиции, инструкторы автошкол и активистки общественных движений. Одной из самых запоминающихся участниц стала автоинструктор Мария Смирнова, которая примерила образ героини известного мультфильма.

«Я решила выступить в роли Маши из мультика „Маша и Медведь“. Маша жила в лесу, и, мне кажется, там все очень плохо знали правила. И я решила в нашем городе пропагандировать безопасное поведение на дороге», — рассказала она.

Сначала конкурсантки представили свои автомобили и костюмы, а затем вышли на полигон. Там им предстояло пройти змейку, выполнить парковку, проехать круговое движение и остановиться у стоп-линии. Все — как можно быстрее и чище. Кроме того, участницы сдали тест на знание правил дорожного движения и основ оказания первой помощи.

Конкурс решили возродить после перерыва, и интерес к нему оказался высоким.

«Если лет 10 назад мы дам встречали очень редко за рулем, то сегодня этому никто не удивляется. Женщины встречаются за рулем все чаще, в том числе водят и грузовые автомобили, и общественный транспорт. Поэтому мы решили возродить этот конкурс», — заявил заместитель начальника управления Госавтоинспекции Московской области Владимир Севастьянов.

Победительницей конкурса стала Жанна Глобина из Раменского.

Организаторы подчеркнули, что главная цель состязания — показать: женщина за рулем — это не только красиво и уверенно, но и безопасно.

Ранее в преддверии Международного женского дня в городском округе Клин прошла акция «Цветы для автоледи». Вместо обычной проверки документов сотрудники полиции вручали женщинам за рулем тюльпаны, конфеты и держатели для телефонов.