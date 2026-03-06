Госавтоинспекторы Клина устроили праздник для автоледи

В преддверии Международного женского дня в городском округе Клин прошла акция «Цветы для автоледи». Вместо привычной проверки документов женщинам за рулем полицейские дарили букеты желтых или красных тюльпанов, конфеты и держатели для телефонов.

Одна из участниц акции, Ольга, рассказала, что пять лет назад ее остановили для проверки и выписали штраф. Но в этом году все сложилось иначе.

Более 40 женщин поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за подаренное весеннее настроение и положительные эмоции. Автоинспекторы также напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости быть трезвыми за рулем.

Инициаторами акции выступили сотрудники Госавтоинспекции Клина и 1 батальона по Московской области.