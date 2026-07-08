В Подмосковье вновь заметили белоголового сипа из Красной книги

За последние два месяца в Московской области дважды наблюдали белоголового сипа — редкую птицу, занесенную в Красную книгу России. Об этом говорится в последнем номере «Русского орнитологического журнала», который вышел 5 июля.

Белоголовый сип гнездится в горах Кавказа и Крыма и ведет оседлый образ жизни, но может совершать дальние кочевки. В России его отмечали в Поволжье, Западной Сибири и даже на севере — в районе Воркуты.

В Московской области белоголовый сип считается крайне редким залетным видом. До 2020 года известны всего два случая его появления в регионе. Первый раз птицу поймали осенью 1839 года около Загорска (ныне Сергиев Посад). Спустя 52 года, осенью 1891, белоголового сипа поймали в бывшем Клинском уезде и доставили в Московский зоологический сад, где он прожил несколько лет.

В Московском регионе сипа фиксировали в 2021 году в Пушкинском округе и в 2024-м — в Москве, над проспектом Жукова. А в этом году орнитологи наблюдали его в Волоколамском округе, летящим в направлении деревни Шишково на высоте около 200 метров. Птица летела несколько километров, не сделав ни единого взмаха крыльями.

Специалисты считают, что участившиеся появления сипа могут быть связаны с усилением попутных воздушных потоков, что может быть обусловлено климатическими изменениями.