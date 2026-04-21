В Подмосковье ветеранов СВО обучили работе с искусственным интеллектом

Четвертый модуль региональной кадровой программы «Герои Подмосковья» в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске посвятили искусственному интеллекту. Участниками мероприятия стали ветераны СВО, решившие поступить на государственную службу, чтобы продолжать приносить пользу обществу.

Во время обучения слушателям рассказали, как использовать нейросети в работе, грамотно формулировать запросы, анализировать большие объемы данных, ускорять обработку информации и передавать ИИ часть рутинных задач.

«Не надо воспринимать искусственный интеллект, как волшебную палочку. ИИ — это инструмент, который нужно правильно научиться использовать», — отметил директор по развитию Центра индустрии образования банка Григорий Телегин.

Финальный модуль программы объединил сразу несколько ключевых направлений: искусственный интеллект, лидерство, информационную безопасность и антикоррупционную деятельность.

«Я являюсь практиком в управлении и убежден, что современной службе сегодня необходим не только профессионализм, но и технологии. И как раз сегодня я учусь для того, чтобы инновации применять для улучшения жизни наших людей», — заявил участник программы Александр Александров.

Участница Юлия Губанова добавила, что в условиях постоянной работы с большим массивом информации такие технологии позволяют быстрее и эффективнее обрабатывать данные.

Одним из практических результатов обучения стали собственные проекты участников. Так, Алексей Протченко представил инициативу «Цифровой мост» — универсальный сервис для ветеранов, который поможет им быстрее получать информацию о трудоустройстве, обучении и доступных мерах поддержки без долгих поисков и ожидания ответа операторов.

Свои проекты участники представят в день выпуска. Лучшие из них в дальнейшем планируют внедрить в муниципалитетах Подмосковья, а в перспективе — и в других регионах страны.

Четвертый модуль кадровой программы «Герои Подмосковья» продолжится до 23 апреля, после чего финалисты представят выпускные работы и получат дипломы.