В Подмосковье вдвое снизили смертность на железной дороге

Смертность на железных дорогах Подмосковья в 2025 году снизилась в два раза, по сравнению с 2019-м. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин .

Глава ведомства отметил, что региону удалось добиться снижения смертности благодаря обширному комплексу мер. В Подмосковье обустроили ограждения, построили разноуровневые переходы и установили камеры фиксации нарушений.

Эти и другие меры по профилактике травматизма и безопасности на железной дороге обсудили в ходе заседания коллегии Минтранса России, в которой принял участие Сибатулин.

Во встрече также участвовали представители Государственной думы, Генеральной прокуратуры, Минобрнауки, Минцифры, Минпросвещения, МВД, региональных властей и отраслевых организаций.

В конце февраля в регионе прошла прошла акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия железнодорожники и представители Госавтоинспекции провели более 40 рейдов на почти 300 переездах. Минтранс Подмосковья сообщил, что водителям раздали свыше 9 тысяч памяток с правилами проезда через железнодорожные пути в сложных погодных условиях.