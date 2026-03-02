Завершилась профилактическая акция на железнодорожных переездах

С 16 по 27 февраля на Московской железной дороге проходила акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия железнодорожники и представители Госавтоинспекции провели более 40 рейдов на почти 300 переездах. Минтранс Подмосковья сообщает, что водителям раздали свыше 9 тысяч памяток с правилами проезда через железнодорожные пути в сложных погодных условиях.

Профилактические мероприятия направлены на напоминание водителям о правилах безопасного пересечения путей. Зимой из-за снега видимость ухудшается, тормозной путь увеличивается, а сцепление колес с дорогой снижается.

С начала 2026 года на полигоне МЖД зафиксировано 9 ДТП на переездах: 5 — в Московской области, по одному — в Смоленской, Орловской, Брянской и Тульской областях. Основные причины происшествий — грубые нарушения водителями ПДД.

Московская железная дорога призывает автомобилистов быть бдительными и строго соблюдать правила при пересечении железнодорожных путей.

Источник: «Московская железная дорога».