В Подмосковье в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки

Синоптик Леус: в столичном регионе в ночь на воскресенье наблюдались заморозки

В ночь на воскресенье в Московской области зафиксировали заморозки, температура падала ниже нулевой отметки. Об этом в телеграм-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос», синоптик Михаил Леус.

По его словам, в Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Волоколамске температура опускалась до -0,6 градуса.

«В Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, было +2,4 градуса, примерно на градус ниже ночной нормы сегодняшнего дня», — уточнил метеоролог.

Леус добавил, что также прошли небольшие дожди с объемом не более двух миллиметров. В Костромской и Владимирской областях, востоке ЦФО заметили снег.

«Сегодня по северо-западной периферии циклона осадки в виде мокрого снега и дождя может забросить в столичный регион, холодный период с заморозками продолжится», — заключил он.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам в воскресенье ветер до девяти метров в секунду и небольшие осадки.