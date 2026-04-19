Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются небольшие осадки

В воскресенье в Москве ожидаются небольшие осадки и облачная погода до +5 градусов тепла. Об этом в телеграм-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, синоптическая ситуация в течение дня в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона.

«В Москве и по области ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, возможны небольшие осадки. Северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду», — написал синоптик.

Тишковец добавил, что днем в Москве температура не поднимется выше +5 градусов, в Московской области — до +7 градусов. Атмосферное давление подрастет и составит порядка 748 миллиметров ртутного столба.

МЧС Москвы призывало жителей столицы остерегаться шатких конструкций и рекламных щитов в период сильного ветра 19 и 20 апреля, а также не оставлять без присмотра детей.