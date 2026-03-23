В Подмосковье в конце марта потеплеет до рекордных +16 градусов

Столичный регион в конце марта побьет температурный рекорд, температура воздуха поднимется до +16 градусов. Погода будет практически майская, отметили в издании Regions.ru.

Погода в течение недели будет «разгоняться» по нарастающей, если в начале ожидается комфортные +8… +13 градусов, то в среду жители столицы и Подмосковья почувствуют небольшое похолодание.

В четверг теплый атмосферный фронт прогонит холода и температура повысится до +16, что на четыре-шесть градусов выше климатической нормы.

Смена воздушных масс произойдет плавно, тем самым обеспечив мягкий переход к стабильной теплой весне.

Из-за стабильно плюсовых температур лед на водоемах Подмосковья истончился, выходить на него опасно. Спасатели провели рейд в Рузе и раздали рыбакам информационные флайеры с предупреждением.