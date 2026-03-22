Спасатели Рузы напомнили рыбакам об опасности весеннего льда

МЧС: выходить на лед в марте опасно, в нем есть трещины и промоины

В Подмосковье установилась теплая погода, но рыбаки продолжают выходить на лед, несмотря на опасность. Спасатели Рузы провели профилактические рейды и напомнили, что под снегом могут быть трещины, лунки и промоины.

«Мы стараемся не допускать рыбаков. Где массовый выход на лед, когда уж совсем плохой лед, лентами вешаем, лентами перекапываем, перекапываем снег, чтобы они туда не подъехали. Ну и так, и сами там, иногда даже сами дежурим. Утром рано приезжаем, чтобы они не заходили на лед, дежурим там сами», — рассказал начальник 6-го инспекторского участка ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Геннадий Волканенков.

Он добавил, что когда лед становится совсем тонким, то его специально проламывают «подушкой», чтобы рыбаки на него не заходили. Спасатели ежедневно патрулируют береговую линию, измеряют высоту льда. Во время профилактического рейда рыбакам раздали информационные памятки.

Мартовский лед смертельно опасен, он на первый взгляд выглядит толстым, а на самом деле из-за положительных температур он истончился, стал хрупким и игольчатым. Такой покров не выдерживает веса человека. Самым опасным считается лед с желтоватым оттенком.