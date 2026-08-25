В Подмосковье утвердили график приема граждан на сентябрь

В сентябре жители Подмосковья смогут записаться на прием к руководителям региона

В первый осенний месяц жители Подмосковья смогут записаться на личный прием к руководителям региональных органов власти. График утвердила администрация губернатора Московской области.

Личные встречи в приемной правительства Московской области начнутся уже 2 сентября. В этот день жителей примут министр экономики и финансов Дмитрий Прянчиков, председатель Комитета по ценам и тарифам Олег Толмачев и министр сельского хозяйства и продовольствия Виталий Мосин.

В течение месяца обращения рассмотрят вице-губернаторы, заместители председателя правительства и министры, которые отвечают за архитектуру, ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт, энергетику, благоустройство, социальное развитие и другие направления.

Завершат приемные дни 30 сентября первый заместитель председателя правительства Максим Фомин, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Марат Сибатулин и руководитель Главного управления гражданской защиты Сергей Самолевский.

Граждане также смогут получить бесплатную юридическую консультацию у представителей Московской областной коллегии адвокатов.

Встречи пройдут 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 сентября с 10:00 до 14:00 в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция В. Запись по телефону +7 (498) 602-31-13. Консультации проведут только для жителей Подмосковья.

Личные приемы представителей исполнительных органов также организуют в общественных приемных муниципальных образований. Уточнить расписание и получить справочную информацию можно по телефону +7 (498) 602-31-13.