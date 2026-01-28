В Подмосковье установят новые ограждения вдоль железнодорожных путей

В этом году в Московской области планируется обустроить четыре километра ограждений вдоль железнодорожных путей. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, больше всего их планируют установить в Богородском, Люберцах и Наро-Фоминске.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что благодаря установке ограждений в прошлом году удалось на 12% снизить количество смертельных случаев на «опасных тропах». Всего в прошлом году обустроили три километра ограждений вдоль железнодорожных путей.

Для ликвидации несанкционированных подходов к железнодорожным путям в Подмосковье ведется активное строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов. Также выкапывают специальные рвы и высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают.

Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными и использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.