В Подмосковье установили новые экраны с напоминаниями о безопасности на железной дороге

Для предотвращения случаев травматизма на железной дороге в Московской области были установлены новые цифровые экраны и информационные щиты. Об этом проинформировал Минтранс Подмосковья, ссылаясь на Московскую железную дорогу.

По данным за прошлый год, в регионе зафиксировано 407 случаев травмирования на железной дороге, часть из которых произошла на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги.

Информационные материалы размещены вблизи железнодорожных станций Ярославского и Казанского направлений, в местах с высоким пешеходным и автомобильным трафиком, включая крупные шоссе и окрестности торговых центров.

Предупреждающие экраны и баннеры установлены в Мытищах, Пушкино, Люберцах, Бронницах и Томилино. Они напоминают пассажирам и пешеходам о необходимости соблюдать правила безопасности: переходить пути только в установленных местах, убирать мобильные телефоны и снимать наушники при пересечении железнодорожных путей, быть бдительными в зоне движения поездов.

Московская железная дорога постоянно проводит профилактические мероприятия, включая рейды с правоохранительными органами, уроки безопасности для школьников и разъяснительные беседы с пассажирами.