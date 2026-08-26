В Подмосковье успешно работают 67 проектов с использованием искусственного интеллекта

В Московской области активно внедряются проекты на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые приносят пользу как жителям, так и контролирующим ведомствам. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Одним из таких проектов является робот «Добродел» в сервисе «Решаем проблемы вместе». ИИ самостоятельно распознает проблемы по фото и тексту, предлагая жителям подходящие варианты решения. Это сокращает время модерации на 31%, так как робот берет на себя первичную модерацию.

Еще один пример — «Умный контроль питания» в школах и социальных учреждениях через приложение «Проверки Подмосковья». ИИ гарантирует, что блюда соответствуют утвержденному меню в 1490 образовательных и 133 социальных учреждениях. Ведомства могут одновременно мониторить все объекты и проводить проверки только там, где вероятны нарушения.

Также ИИ помогает контролировать правильную парковку через камеры системы «Безопасный регион». Жителям нравится, что проходы к контейнерным площадкам свободны, газоны целые, а вдоль дорог нет брошенных автомобилей. Ведомства же получают автоматически сформированную «доказательную базу» для выявления нарушителей.

Подробнее изучить эти и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование можно на портале [«Цифровой регион»](https://digital.mosreg.ru/).

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта [«Экономика данных»](https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/ekonomika-dannykh/).