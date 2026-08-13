В Подмосковье услугой по согласованию строительства воспользовались более тысячи раз

С начала 2026 года в Московской области более тысячи раз использовали электронную услугу по согласованию строительства в приаэродромных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Услуга доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Она предназначена для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым нужно согласовать строительство в зонах аэродромов Клин, Кубинка, Ступино и Чкаловский.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму. Искусственный интеллект проверяет загруженные документы и выявляет некорректно прикрепленные файлы, что позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Услуга предоставляется бесплатно.