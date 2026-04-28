В Подмосковье убрали сотни поваленных деревьев с дорог и тротуаров

Коммунальные службы продолжают распиливать и вывозить поваленные деревья. Всего за сутки в Московской области зафиксировали порядка 200 подобных случаев, большинство из них уже устранили. При этом специалисты продолжают реагировать на новые происшествия.

Так, на Фряновском шоссе рухнувшая сосна перекрыла проезд. Дорогу освобождали сотрудники «Мосавтодора», лесной охраны и спасатели. В Раменском два дерева упали рядом с детской площадкой. На месте работали коммунальщики с использованием автовышки и трактора. Одновременно в округе приводят в порядок центральные улицы, тротуары и основные магистрали.

Во многих муниципалитетах Подмосковья спецтехника расчищает проезды и обрабатывает дороги противогололедными материалами. Во дворах порядок наводят управляющие компании. Главная задача — не допустить заторов и обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов.

По данным синоптиков, во вторник снегопад в столичном регионе усилился, а высота снежного покрова может увеличиться еще на пять сантиметров. Больше всего осадков выпало в Дмитрове, Долгопрудном, Павловском Посаде, Талдоме и Клину — там показатели превысили месячную норму.

В Гидрометцентре отметили, что температура воздуха сейчас на 4–8 градусов ниже климатической нормы для конца апреля. Потепление ожидают в четверг и пятницу, а к выходным воздух прогреется до привычных плюс 13–18 градусов.