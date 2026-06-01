В Подмосковье суд встал на сторону Красногорской больницы в споре из-за фото клеща

В Московской области арбитражный суд отказал ООО «Ю1» в удовлетворении требований о взыскании с ГБУЗ МО «Красногорская больница» 166 666 рублей по делу о нарушении авторских прав. Спор возник из-за того, что медучреждение опубликовало на своем сайте изображение «Клещ в пробирке».

Красногорская больница опубликовала фото на своей официальной странице, посвященной Всемирному дню борьбы с энцефалитом. Медучреждение таким образом наглядно продемонстрировало опасность укусов клещей и необходимости профилактики. При этом не преследовало никакой коммерческой или рекламной цели, а после получения претензии фото сразу удалили.

Компания потребовала от больницы компенсацию за нарушение авторских прав, ссылаясь на договор доверительного управления правами на это фото. Истец утверждал, что ему принадлежит право на конкретное изображение, но документально не смог это подтвердить.

В суде отметили, что в материалах дела имеются лицензионные договоры, относящиеся к другим снимкам. При этом нет документов, подтверждающих стоимость правомерного использования именно фото «Клеща в пробирке». Кроме того, выяснилось, что компания с 2025 года по май 2026-го подала около тысячи аналогичных исков.

Арбитражный суд также принял во внимание, что ответчик — бюджетное медучреждение. Красногорская больница финансируется из бюджета и не извлекает прибыли. Суд оценил все обстоятельства дела и пришел к выводу, кто истец злоупотребляет правом. Компания стремится не защитить авторские права, а получить необоснованную выгоду за счет средств, предназначенных для медицины.

