Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

В Подмосковье с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились около четырех тысяч человек. По данным на 27 мая, этот показатель оказался ниже, чем за аналогичный период прошлого года, а также ниже средних многолетних значений.

В регионе продолжается вакцинация людей, которые выезжают в эндемичные территории или работают в природных зонах. Прививки уже сделали более 15 тысяч человек, в том числе свыше 5,5 тысячи детей.

Одновременно в Подмосковье продолжаются масштабные акарицидные обработки. Специалисты уже охватили территории общей площадью около трех тысяч гектаров, из которых примерно тысяча гектаров приходится на детские оздоровительные лагеря и учреждения летнего отдыха.

Всего в текущем сезоне планируют провести противоклещевую обработку более чем на пяти тысячах гектаров.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не выявили, однако необходимость соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе сохраняется.

Специалисты рекомендуют выбирать закрытую светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать головные уборы. Особое внимание советуют уделять детям — у них клещей чаще всего находят в области головы и за ушами.

Взрослым необходимо проверять подмышечные впадины, паховую область, руки и участки под одеждой.

После возвращения из леса важно внимательно осмотреть одежду и тело, поскольку клещ может долго искать место для присасывания. В случае укуса следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Исследовать снятого клеща жители региона могут в аккредитованных учреждениях, в том числе в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Московской области в Мытищах на улице Семашко. Прием клещей там осуществляют круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Эпидемиологическая ситуация, связанная с клещевыми инфекциями, находится под постоянным контролем.