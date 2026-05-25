В Подмосковье стартовал региональный этап «Президентских состязаний
25 мая на базе спортивного комплекса «Подмосковье» в городском округе Щелково начался региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.
В финале регионального этапа участвуют 17 лучших команд из 14 муниципальных образований Московской области: Богородского городского округа, Власихи, Домодедово, Жуковского, Истры, Красногорска, Коломны, Люберец, Мытищ, Павлово-Посадского городского округа, Пушкинского, Щелково, Химок и Чехова. Главная цель мероприятия — привлечь школьников к занятиям спортом, поддержать развитие школьных спортивных клубов и популяризовать здоровый образ жизни.
«Президентские состязания ежегодно проходят в Подмосковье с 2010 года и уже стали настоящей спортивной традицией», — отмечают организаторы соревнований.
Участникам предстоит пройти испытания, которые включают спортивное многоборье, подвижные игры, легкоатлетическую эстафету и теоретический конкурс.