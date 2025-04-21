В Подмосковье стартовал региональный этап чемпионата высоких технологий

В Московской области с 21 по 30 апреля проходит региональный этап чемпионата высоких технологий. Его участниками стали 11 школьников и 39 студентов. Соревнования проводятся по 10 направлениям. Об этом сообщают в региональном Минобразования.

Конкурс организуют на пяти площадках на колледжей с новейшим оборудованием.

На соревнованиях ребята смогут развить профессиональные навыки по востребованным направлениям: в машинном обучении, ИИ, индивидуальной медицине. Также конкурсанты продемонстрируют компетенции в таких направлениях, как киберимунная автономность, цифровой двойник пациента, интеллектуальные системы агропроизводства и других.

Работы будут оценивать 50 экспертов. После чемпионата будет сформирована сборная Подмосковья, которая сможет представить регион на финале конкурса в Великом Новгороде в сентябре 2025 года.