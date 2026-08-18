В Подмосковье открыли прием заявок на субсидии «Модернизация» и «Лизинг»

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что начался прием заявок на получение субсидий по программам «Модернизация» и «Лизинг». Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) из Подмосковья могут компенсировать часть затрат на модернизацию и лизинг оборудования.

Как отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, бизнес Подмосковья может компенсировать до 50% затрат, связанных с приобретением оборудования, а также получением его в лизинг — компенсации подлежат затраты на уплату первого взноса. Максимальная сумма поддержки при приобретении оборудования составит 10 миллионов рублей, при оформлении договора лизинга — пять миллионов рублей. Прием заявок продлится до 14 сентября.

Важно, чтобы затраты были произведены не ранее 15 сентября 2025 года. Оборудование не должно быть ранее использованным, а его срок изготовления не должен превышать пять лет.

Получить поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к сектору МСП, зарегистрированные на территории Подмосковья, а также зарегистрированные в качестве ИП или ЮЛ не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления. Также субъект МСП должен осуществлять деятельность в сфере производства товаров, работ или услуг по определенным видам деятельности.

Узнать о программе поддержки подробнее можно на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка предпринимателям в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».