В Подмосковье открыли прием заявок на помощь в оформлении патентов

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщила об открытии приема заявок для бизнеса на получение услуги «Содействие в оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации».

Прием заявок продлится до 15 апреля 2026 года. Услуга включает в себя проверку товарного знака, проведение патентного поиска, рекомендации по доработке и подготовку заявки в Роспатент и ее подачу.

Стоимость услуги компенсируется предпринимателю в полном объеме — до 200 000 рублей. Однако самостоятельно оплатить госпошлину за регистрацию все равно придется.

Чтобы получить услугу, субъект МСП должен соответствовать ряду требований: быть зарегистрированным и вести деятельность на территории МО, находиться в Едином реестре субъектов МСП, не быть в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

Подробнее об услуге и требованиях к получателям можно узнать на Инвестиционном портале Московской области или обратиться по номеру 0150.

Подать документы на получение услуги можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, авторизовавшись с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.