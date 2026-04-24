В Подмосковье стартовал прием заявок на «Бессмертный полк онлайн»

Для жителей Подмосковья стартовал прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Их можно подать до 6 мая, сообщили на официальной странице проекта в регионе во «ВКонтакте».

«Прием анкет для участия в цифровом шествии в День Победы стартовал на нескольких площадках. Заявку можно подать до 6 мая на сайте 2026.polkrf.ru, в мини-приложениях „ВКонтакте“, „Одноклассники“ или МАКС (здесь создан бот)», — рассказала руководитель регионального исполкома «Бессмертного полка России» в Московской области Мария Анисимова.

Она уточнила, что для реставрации старых фотографий будет работать нейросеть Kandinsky, с помощью которой можно улучшить качество, восстановить утраченные детали и добавить цвет.

Жители Подмосковья могут авторизоваться любым привычным способом: по номеру телефона, через Сбер ID, а также через аккаунты в «Одноклассниках» и на платформе МАКС.

Онлайн-шествие 9 Мая начнется в 12:00 по местному времени. В Московской области трансляцию проведут на медиаэкранах в городских округах.

Организаторы уточнили, что модерацию поступающих анкет на достоверность ведут в несколько этапов и привлекают к этому процессу историков.

«Добровольцы и историки из Подмосковья с первого онлайн шествия, с 2020 года, помогают модерировать заявки. В этом году работа уже началась», — заключила Анисимова.

Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится как в очном, так и в онлайн-формате.