В Подмосковье стартовал экологический конкурс воздушных змеев из макулатуры

В июле в Московской области стартовал экологический конкурс по изготовлению и запуску воздушных змеев из бумаги. Мероприятие проходит в рамках Всероссийской акции «БумБатл» от нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Экологические акции собирают все больше участников, особенно среди молодежи, поскольку организаторы подходят к ним очень креативно, с выдумкой, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Напомню, что в прошлом сезоне «Бумбатла» наша область заняла второе место в России по количеству собранной макулатуры».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно собрать макулатуру, сделать воздушного змея из старых газет, журналов, картона или другой ненужной бумаги, запустить его на природе и снять полет. Фото или видео необходимо опубликовать в социальных сетях с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема.

Конкурс продлится с 1 июля по 31 августа 2026 года. Победителями станут 20 лучших участников в личном зачете и три лучших коллектива, набравших наибольшее количество лайков на сайте бумбатл.рф. Они получат памятные призы от организаторов акции.