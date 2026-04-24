В Подмосковье стартовал чемпионат по графическому дизайну «Абилимпикс»

С 21 апреля на площадке колледжа «Подмосковье» начались соревнования по графическому дизайну в рамках регионального этапа XII Московского областного чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». В течение трех дней участники разных возрастных категорий — школьники, студенты и специалисты — борются за звание лучших в этой области. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Школьники уже завершили свои испытания. Первое место заняла Варвара Поповиченко из Нахабинской школы № 2 городского округа Красногорск. Второе место — Амир Саматов из Инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы. Третье место — Ирина Шишкова из Запрудненской школы № 1 Талдомского городского округа.

В ходе соревнований школьники разрабатывали фирменный стиль для настольной игры, посвященной национальной кухне народов России.

Двадцать второго апреля в борьбу вступили студенты. Среди участников — студентка первого курса колледжа «Подмосковье» Анастасия Первушина, занявшая второе место в своей категории.

Конкурсанты создавали фирменный стиль для тематического квеста, посвященного татарской народной кухне. В рамках этого задания участники разработали уникальный логотип, фирменный сертификат и баннер, отражающие атмосферу и колорит татарской культуры. Все работы были представлены на финальной презентации для оценки креативности, оригинальности и профессионализма каждого участника.

Завершат цикл испытаний специалисты.