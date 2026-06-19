Третий цикл летнего содержания дорог начался в Подмосковье

В Московской области завершился второй цикл летнего содержания региональных дорог, и специалисты Мосавтодора уже приступили к третьему. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что около 1 500 дорожников проводят работы по летнему содержанию дорог. Среди них — окос, уборка и мойка элементов инфраструктуры, а также их ремонт. Для сокращения сроков инспектирования дефектов на дорогах используется искусственный интеллект, который фиксирует ямы и мусор на проезжей части.

Ключевые виды работ в летний период — восстановление разметки. Специалисты Мосавтодора уже обновили более 1,1 тысячи пешеходных переходов и 3,1 тысячи километров линейной разметки. В приоритете — дороги в населенных пунктах. Всего за лето планируют обновить разметку на 5,2 тысячи переходов и 13 тысяч километров линейной разметки.

Во время второго цикла были выполнены следующие работы: уборка смета на проезжей части почти трех тысяч километров дорог, мусор убран на 14,3 тысячи километров дорог, вымыты ограждения на 2,4 тысячи километров, 13 тысяч километров проезжей части и почти три тысячи километров тротуаров. Также проведен окос 13,5 тысячи километров придорожных полос. Эти работы продолжатся и в третьем цикле.

Помимо этого, дорожники ремонтируют дефекты покрытия и элементы инфраструктуры: знаки, ограждения, искусственные неровности, светофоры и остановочные павильоны.

Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).