В Подмосковье спасатели распиливают лед для борьбы с паводком

В период весенного половодья спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы проводят мониторинг водоемов Подмосковья с помощью дронов. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

С помощью оперативных данных с воздуха специалисты могут отслеживать ситуацию в реальном времени и своевременно проводить противопаводковые мероприятия.

По словам заместителя территориального управления № 14 Дмитрия Чебочкина, когда лед подтаивает и разбивается, возникают риски создания препятствий для нормального прохождения воды по руслу.

«В этих случаях спасатели надевают гидрокостюмы, берут специальное снаряжение и по необходимости пилят лед и пропускают его вниз», — сказал он.

Ранее стало известно, что Бобреневский мост в Коломне закроют из-за паводка. В этом районе воды Москвы-реки поднялись до критических отметок.