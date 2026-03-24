Бобреневский мост в Коломне закроют из-за паводка

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что с 18:00 24 марта будет полностью закрыт для движения пешеходный Бобреневский мост через Москву-реку в Коломне. Причиной стало повышение уровня паводковых вод до критических отметок.

Из-за закрытия моста изменится схема движения автобусов. Маршрут №43 «Коломна (а/в Коломна) — Коробчеево — Коломна (а/в Коломна)», который проходит с северной стороны моста, будет сокращен: автобусы не будут доезжать до остановки «Бобреневский мост», конечной станет остановка «Старое Бобренево». Маршрут №1 «Школа № 1 — ст. Коломна» с южной стороны моста продолжит работу без изменений.

Ранее в округе уже ограничили движение на наплавном мосту в Озерах и Митяевском наплавном мосту в Коломне. Другие мосты пока работают в штатном режиме.

О снятии ограничений и восстановлении движения будет сообщено дополнительно, когда уровень воды в реках придет в норму.