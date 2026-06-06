В Подмосковье создадут 7,7 тысячи рабочих мест по соглашениям на ПМЭФ-2026

Воробьев: на ПМЭФ-2026 подписали 42 соглашения на 95 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году Московская область подписала 42 соглашения на сумму почти 95 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Для Подмосковья это 7,7 тысячи новых рабочих мест», — отметил он.

По словам губернатора, основными направлениями по итогам ПМЭФ-2026 стали роботизация и автоматизация производств, развитие агропромышленного комплекса, туризм, цифровизация, новые резиденты в индустриальных парках и поддержка талантов.

«Будем и дальше создавать условия для развития бизнеса и новых рабочих мест», — написал Воробьев, поблагодарив партнеров за доверие.

Ранее стало известно, что Подмосковье и «Ростелеком» подписали соглашение на ПМЭФ о цифровой экономике. Документ подразумевает внедрение новых технологий в сферы ЖКХ, транспорта, благоустройства и связи.