Подмосковье и «Ростелеком» подписали соглашение на ПМЭФ о цифровой экономике

Вопросы благоустройства, безопасности на дорогах и качество связи в Московской области выявит искусственный интеллект. Соглашение о развитии цифровой экономики в регионе на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Андрей Воробьев и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Документ предусматривает внедрение новых технологий в сферы ЖКХ, транспорта, благоустройства и связи. Умные алгоритмы проанализируют данные с камер наблюдения для фиксации нарушений. На дорогах установят пункты весогабаритного контроля и системы транспортной безопасности.

Качество связи улучшат за счет строительства новых линий, которые обеспечат стабильным интернетом даже небольшие населенные пункты.

«Мы подписали соглашение, которое поможет вывести цифровизацию Подмосковья на еще более высокий уровень. Наша главная цель — внедрять технологии там, где они приносят реальную пользу людям», — заявил Андрей Воробьев.

Он напомнил, что регион уже давно сотрудничает с «Ростелекомом». При поддержке оператора появилась Единая система ЖКХ, а Красногорске и Королеве появились ИТ-колледжи, где студенты со второго курса проходят практику на реальном производстве.

«Хочу поблагодарить компанию за надежное партнерство. Это не просто проекты — это реальные перемены, которые видят и ценят наши жители. И мы обязательно продолжим развивать это сотрудничество», — добавил губернатор Московской области.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что цифровые технологии уже повысили качество жизни и эффективность управления территориями,

«Теперь мы переходим к более осознанному внедрению технологий искусственного интеллекта в наши проекты, которые помогают переходить от реагирования на проблему к ее предсказанию и проактивному устранению, еще до обращения человека», — пояснил он.

Осеевский добавил, что «Ростелеком» вместе с командой губернатора выведут Московскую область в цифровые лидеры страны.