В Подмосковье сформировался рынок труда с высоким уровнем зарплат

В Московской области активно развиваются производства и предприятия, что создает высокий спрос на квалифицированных специалистов. Особенно востребованы профессионалы в области искусственного интеллекта и других высокотехнологичных направлениях.

По данным пресс-службы регионального Министерства социального развития, уровень заработной платы в этих сферах часто превышает 150 тысяч рублей.

«Высокий уровень заработных плат в технических и ИТ-профессиях — это отражение структуры экономики Подмосковья, где сосредоточено большое количество современных производств и высокотехнологичных компаний», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Вице-губернатор также подчеркнула, что молодежь является ключевым кадровым резервом региона. В Подмосковье активно развивается среднее профессиональное образование: у колледжей более 2 тысяч индустриальных партнеров, а занятость выпускников превышает 95%. Более половины студентов находят первую работу по специальности еще во время обучения.

