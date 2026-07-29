В Подмосковье с начала года подано более 8 тысяч заявлений на строительство

С начала года на региональный портал поступило свыше 8 тысяч заявлений на получение разрешения на капитальное строительство в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Услуга «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

В Мингосуправления отметили, что в услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

С помощью онлайн-услуги можно получить разрешение на строительство объекта, подать заявление на исправление технической ошибки в разрешении или внесение в него изменений. Воспользоваться ей могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.