Самый бюджетный участок недели реализовали на торгах в Серебряных Прудах

На прошлой неделе в Московской области состоялось 89 аукционов. Самый доступный лот достался победителю в муниципальном округе Серебряные Пруды, сообщает Комитет по конкурентной политике Подмосковья.

Зачастую участки, расположенные на расстоянии более 100 километров от столицы, уходят с молотка без существенного роста цены. Для победы на аукционе достаточно предложить наибольшую цену среди участников.

Например, участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 16,5 соток в селе Дудино был арендован всего за 22 998,23 рублей в год. На лот претендовали всего два участника. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

С начала года в округе Серебряные Пруды в аренду передано 12 участков, а в собственность — 11.

Найти бюджетные варианты можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. Сейчас в округе доступно более 15 предложений земли.