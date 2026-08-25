В Подмосковье проверили резервное питание участков перед выборами

Специалисты проверили готовность резервных источников электроснабжения помещений территориальных избирательных комиссий Московской области перед предстоящими выборами. Для обеспечения бесперебойной работы ГАС «Выборы» создали специальный штаб энергобезопасности, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Все 56 помещений ТИК обеспечили резервными источниками питания. За каждой участковой избирательной комиссией закрепили сетевые организации, располагающие резервом генераторов.

Дополнительные дизель-генераторы повышенной мощности предоставят на каждую ТИК с 17 по 21 сентября. Запасы топлива для резервных источников рассчитали на весь период голосования.

С 18 по 21 сентября представители Мособлизбиркома совместно с Мособлэнерго провели выездные проверки в городских округах региона. Специалисты протестировали работу оборудования и резервных систем. Все оборудование работает в штатном режиме.

Мособлизбирком ожидает явку на выборах в сентябре около 50%.