Мособлизбирком ожидает явку на выборах в сентебре около 50%

Единый день голосования пройдет в России 18, 19 и 20 сентября. Как сообщил председатель избирательной комиссии Подмосковья Илья Березкин, ожидаемая явка в регионе может составить около половины от общего числа зарегистрированных избирателей.

В этом году жители Подмосковья смогут выбрать депутатов Государственной Думы и Мособлдумы, а также проголосовать за представителей местных советов в Коломне, Лобне, Химках, Пушкино и Можайске.

«Это мероприятие, в котором примет участие большое количество избирателей. Мы ожидаем явку, стремящуюся к половине от числа избирателей», — сказал Березкин в ходе интервью в студии 360.ru. Численность избирателей в Подмосковье составила 6,1 миллиона человек, также отметил он.

Всего в регионе создан 56 территориальных и 12 окружных избирательных комиссий, а на участках будут работать 36 тысяч членов комиссий. Для удобства жителей доступны как традиционное голосование на участках, так и электронное — через портал госуслуг. Кроме того, в этом году заявки на организацию временных участков подали аэропорты Шереметьево и Жуковский.